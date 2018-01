Um morto e um ferido grave em despiste em Amarante

Hoje às 19:08, atualizado às 19:59 Facebook

Um homem morreu, esta quarta-feira, em Travanca, Amarante, num acidente de viação, do qual resultaram ainda ferimentos em duas mulheres.

Segundo disseram à Lusa os bombeiros de Vila Meã, o despiste do automóvel ligeiro ocorreu às 17.28 horas, na Estrada Nacional 15.

A vítima mortal, que conduzia o automóvel, aparentava ter cerca de 35 anos e o ferido grave, uma mulher de 30 anos, foi assistida no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Penafiel.

De acordo com os bombeiros, do acidente de viação resultaram ainda ferimentos ligeiros numa mulher de 18 anos. Ambas as mulheres, que tinham ficado encarceradas na viatura acidentada, foram transportadas para o Hospital de Penafiel.

Ao acidente acorreram meios de socorro das corporações de Vila Meã (Amarante) e Lousada.

A GNR tomou conta da ocorrência.