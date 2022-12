Isabel celebrou os 112 anos com um cálice de Porto

É provavelmente a mais velha mulher portuguesa. Filha de emigrantes, nasceu na Amazónia, e respira "saúde".

Isabel Gomes Sarmento celebrou esta terça-feira o seu 112º aniversário, em Amarante. Soprou as velas e bebeu um cálice de Vinho do Porto, néctar que até há pouco tempo bebia com regularidade e gosto.

"O médico já lhe disse que agora pode beber e comer de tudo o que lhe apetecer e, então, hoje vai beber um bocadinho de vinho do Porto que tanto gosta, para celebrar a vida", disse ao JN, Maria Gorete, de 75 anos, filha da Dona Isabel.