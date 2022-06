Jovem desaparecido no rio Tâmega em Amarante

Um jovem de 26 anos está desaparecido nas águas do rio Tâmega, em Amarante. O homem estaria a atravessar o rio no açude das Azenhas, quando, por razões desconhecidas, terá caído a montante do paredão.

As buscas estão ser realizadas pelos Bombeiros de Amarante, com um bote, no rio, e pelos militares da GNR, nas margens, aguardando-se ainda a chegada de uma equipa de mergulhadores, indicou ao JN Hélder Ferreira, comandante operacional da proteção civil municipal.

O açude das azenhas é bastante frequentado por quem pretende atravessar o rio junto à água.