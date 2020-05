Comboio pode pôr Felgueiras a 51 minutos do Porto

Fernanda Pinto Hoje às 15:35 Facebook

Estudo sobre a criação da Linha do Vale do Sousa fala em investimento de 181 milhões e 7,2 milhões de passageiros.

A criação da linha ferroviária do Vale do Sousa, que pretende ligar Felgueiras a Valongo, permitiria aos habitantes de Felgueiras chegar ao Porto em 51 minutos e aos de Lousada e Paços de Ferreira chegar ao mesmo destino, em muitos casos local de trabalho, em 43 e 35 minutos, respetivamente. Esta nova ligação permitirá ganhos de tempo e diminuição dos congestionamentos de trânsito, conclui um novo estudo sobre o projeto, pedido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa. O mesmo documento antecipa 7,2 milhões de passageiros anuais.

Os autarcas dos concelhos de Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Valongo têm vindo a reivindicar esta obra junto do Governo, frisando a sua importância em termos de coesão e desenvolvimento económico do território. O estudo técnico está já previsto no Plano Nacional de Investimentos 2020/2030.