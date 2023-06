Centro tecnológico da Hugo Boss em Gondomar vai criar mil empregos

A Metyis, multinacional dedicada ao desenvolvimento de soluções de comércio digital, marketing, design e serviços de consultoria, e a empresa Hugo Boss assinalaram, esta quinta-feira, um marco importante na sua parceria, com a inauguração do Metyis Campus, em Gondomar. O investimento é de 15 milhões de euros e criará mil novos empregos.

Este novo e importante hub na região do Porto, inclui o Hugo Boss Digital Campus, especializado em "eCommerce", análise empresarial e tecnologia.

O Metyis Campus, cuja construção teve início em 2021, é atualmente composto por dois edifícios. Com este projeto, a Hugo Boss reforça o compromisso com Portugal e, em particular, com a comunidade local.

"Enquanto Metyis, a nossa missão é sermos parceiros estratégicos para os clientes, colaboradores e a sociedade em geral. Os nossos Campus, seja em Portugal, Espanha, Índia ou México, são epicentros onde fornecemos soluções a nível regional e global, operamos centros de excelência em digital, data e tecnologia, e formamos os nossos colaboradores nestas áreas", afirma Yogen Singh, CEO da Metyis.

Empresa mundial de moda premium

O Hugo Boss Digital Campus é uma "joint venture" entre a Metyis e a Hugo Boss, lançada em 2021. Entre as sedes da empresa em Metzingen, na Alemanha, e no Porto, 250 profissionais vão fazer parte do Digital Campus até ao final de 2023. Ao estabelecer esta parceria, a Hugo Boss procura aumentar as capacidades de análise de data da empresa e impulsionar as vendas digitais nos próximos anos.

O Digital Campus oferece a capacidade necessária para apoiar a trajetória de crescimento da empresa mundial de moda premium. Esta parceria abrange a criação de uma infraestrutura de arquitetura de dados de última geração.

"O Hugo Boss Digital Campus é um marco fundamental no nosso trajeto para nos tornarmos a principal plataforma de moda premium, orientada para a tecnologia a nível mundial. Em parceria com a Metyis, vamos desenvolver as nossas capacidades digitais e de análise de data, aumentando assim a competitividade e a eficiência das nossas atividades comerciais. Estamos muito satisfeitos por estarmos na região do Porto e ansiosos pelos muitos novos talentos que conseguiremos atrair", afirma Daniel Grieder, CEO da HUGO BOSS.

Empregos altamente qualificados

"A chegada da Metyis a Gondomar representa um grande passo para a inovação. Estamos a trabalhar todos os dias para atrair este investimento de elevado valor para o nosso território. Este projeto vai gerar postos de trabalho altamente qualificados, o que é absolutamente decisivo para reter os melhores talentos. Neste contexto, é com grande entusiasmo que recebemos a Hugo Boss, como a primeira empresa de grande dimensão aqui instalada", assinala Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar.

A Metyis opera em várias áreas de negócio, incluindo bebidas, bens de consumo, moda, serviços financeiros, processamento alimentar, retalho e serviços públicos, entre outras. Atualmente, a empresa tem escritórios no Porto, Lisboa e Faro, empregando mais de 200 profissionais em Portugal.