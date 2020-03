Colégio de Gondomar fecha e antecipa férias da Páscoa

JN Hoje às 14:51 Facebook

O Colégio Paulo VI, em Gondomar, anunciou, esta quinta-feira, aos pais e à comunidade educativa que vai encerrar portas já nesta sexta-feira, antecipando, assim, as férias da Páscoa e terminando com todas as atividades letivas.

A decisão está relacionada com a evolução dos casos de coronavírus no país. A direção daquele estabelecimento de ensino que agrega todos os graus de escolaridade (da creche ao ensino secundário) usa como argumentos a "envolvente geográfica do colégio, muito próxima dos dois grandes centros de contágio ativo (Felgueiras e Lousada)", para além do facto de haver vários colaboradores residentes em "concelhos próximos dos referidos focos, tais como Paredes, Paços de Ferreira e mesmo Valongo".

A isto, reforça a direção numa nota enviada aos encarregados de educação, há que ter ainda em conta que a Câmara de Gondomar "já encerrou todos os equipamentos desportivos e culturais" e que há já um caso confirmado de infeção em Rio Tinto, relacionado com a empresa Parfois.

A decisão, acrescenta a nota, "foi partilhada com a Direção da Associação de Pais, tendo recebido a sua concordância". O estabelecimento vai aproveitar a interrupção para "uma limpeza e desinfeção profundas de todas as suas instalações e equipamentos".

Para evitar alarmismos, a comunicação enviada aos pais reforça a "que, até este momento, não há qualquer caso confirmado, nem sequer qualquer caso suspeito ou em avaliação em toda a comunidade educativa".