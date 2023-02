Gondomar e Trofa na frente para a expansão do metro

Carla Sofia Luz e Hugo Silva Hoje às 20:55 Facebook

A linha do Souto (Gondomar) e o prolongamento da linha Verde até à Trofa estão na frente para a nova fase de expansão da rede de metro do Porto.

As prioridades serão definidas pelas autarquias e a Área Metropolitana do Porto ainda não foi chamada a apresentar a sua lista, mas o JN sabe que, das cinco linhas em análise, Gondomar e Trofa deverão avançar, em detrimento das ligações a S. Mamede (Matosinhos) e entre a a FEUP e a Maia, assim como da Linha Circular do Porto (Casa da Música/Polo da Asprela).

A definição dos traçados que se seguem aos que estão em construção - linha Rosa e prolongamento da linha Amarela até Santo Ovídio - e à Linha Rubi (Porto/Gaia) tem causado alguma polémica entre os autarcas. Matosinhos, por exemplo, tem feito alguma pressão para que a segunda linha para o concelho (a de S. Mamede) avance como prioridade.