Jovem com cancro vive em casa sem condições

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

João Pedro tem 18 anos e recupera de uma cirurgia num quarto cheio de humidade, onde entra água.

Na mesinha de cabeceira, as gotas de água formam uma pequena poça e à entrada do quarto o tapete ampara a chuva que teima em infiltrar-se. Rodeado por paredes já pouco verdes e cobertas de humidade, está deitado João Pedro Fernandes. Tímido e de poucas palavras, o jovem de 18 anos recupera de um cancro que o atirou, no início do mês, para uma cirurgia de 12 horas. Foi diagnosticado com cancro em agosto, quando o tumor já se havia estendido pelas vértebras, osso sacro e criado metástases no pulmão.

"Foi muito duro", conta ao JN Daniela Ribeiro, que trata do jovem como um filho. "Tiraram-lhe duas vértebras da coluna que foram substituídas por próteses."