Marco Martins critica excesso de bandeiras do PCP e diz que "Gondomar não é a Coreia"

Nas redes sociais, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, criticou a ação dos comunistas, que, para celebrarem os 100 anos do partido, encheram as ruas com bandeiras do PCP, merecendo da parte do autarca gondomarense o adjetivo de "inqualificável".

"Inqualificável, virem destruir o que trabalhamos para embelezar! Escudado pelos 'direitos políticos' não pode valer tudo. Pede-se bom senso e respeito pelo espaço público! Um partido que acha que pode fazer tudo, vem poluir visualmente as nossas Avenidas. Se fosse do meu partido, também criticaria! Infelizmente, a legislação protege estes comportamentos e a Câmara nada pode fazer. Felizmente, os Gondomarenses sabem que Gondomar não é a Coreia", escreveu Marcos Martins, numa publicação nas redes sociais.

Noutras cidades vizinhas, o PCP também assinala o 100º aniversário com bandeiras nas ruas. É o caso da Avenida dos Aliados, no Porto, e da Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.