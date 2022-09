Provedor municipal de Gondomar com dois locais de atendimento

JN Hoje às 12:54 Facebook

O serviço de provedor municipal de Gondomar adota a partir desta quinta-feira um novo modelo de funcionamento, que aposta no atendimento descentralizado. José da Rocha Gonçalves Pereira passa a estar disponível para os munícipes no Balcão Único de Gondomar e no Centro Cultural de Rio Tinto.

"O provedor municipal irá atender diariamente, das 9.30 às 12.30 horas, mediante marcação prévia, no Centro Cultural de Rio Tinto, na Casa do Voluntariado junto ao Espaço do Cidadão, ou no Balcão Único do Município de Gondomar, localizado na Praça do Cidadão, em Gondomar (S. Cosme). As marcações deverão ser feitas por email, para provedor.municipal@cm-gondomar.pt, ou por telemóvel, para o 932 007 633", especifica a Câmara.

"Apesar da marcação prévia, o Provedor Municipal estará presente todas as terças-feiras, das 9.30 às 12 horas, no Centro Cultural de Rio Tinto, e todas as quintas-feiras, no mesmo horário, no Balcão Único", acrescenta o Município.

O serviço do provedor municipal é de acesso gratuito para os cidadãos que a ele recorram. "Deste modo, os dois polos de atendimento, em Gondomar (S. Cosme) e Rio Tinto, visam contribuir para uma cidadania mais ativa e uma maior proximidade dos serviços públicos", refere ainda a Câmara.