STCP reforça serviço para a Romaria do Rosário

A STCP vai reforçar, a partir da próxima sexta-feira, a linha 800, com destino a Gondomar, onde decorre a Romaria de Nossa Senhora do Rosário também conhecida por Festa das Nozes. Trata-se de uma festa popular, com mais de 300 anos e que continua a atrair multidões de forasteiros.

Desta forma, a STCP volta a reforçar o serviço da linha 800 com a afetação de viaturas com grande capacidade (articulados ou de dois pisos) nas sextas, sábados e domingos, e o aumento de viagens, que serão de 10 em 10 minutos, nas noites de sexta, e de 15 em 15 minutos, nas noites de sábado.

A continuidade do serviço após a uma hora fica garantida pela Rede da Madrugada, designadamente pela Linha 9M (Gondomar/Via H.S. João/Rotunda AEP). A partir da Baixa portuense a deslocação poderá ser feita através da Linha 8M, obrigando ao transbordo na zona de Rio Tinto/Fânzeres.

Os dias de maior procura serão o de sábado, dia 1 de outubro, da noite grande da romaria, e a segunda-feira, dia 3 de outubro, feriado municipal em Gondomar e dia da procissão em honra de Nossa Senhora do Rosário e dos santos padroeiros S. Cosme e S. Damião. Neste dia, a STCP disponibilizará autocarros de grande capacidade que estarão alocados a esta operação em todo o serviço diurno e noturno.

Programa variado

O cartaz das festas deste ano, que se iniciaram a 3 de setembro com a Noite Branca, inclui a atuação do cantor Miguel Araújo, nesta sexta-feira, às 22 horas, junto ao pavilhão Multiusos de Gondomar. No dia seguinte e no mesmo local atua Joana Almeirante (21 horas). Uma hora depois será a vez de Carlão subir ao palco no anfiteatro do Largo do Souto.

Pedro Abrunhosa terá a noite do dia 30 por sua conta no Largo do Souto, dia em que é aberta a Feira das Tasquinhas. O despique de bandas é já uma tradição nesta festas (15.30 horas no Largo do Souto) no dia 1 de outubro, cuja noite é de enchente em Gondomar. Às 23.45 horas é lançado o fogo de artifício.

As celebrações religiosas acompanham a romaria e na segunda-feira sai à rua (16 horas) a procissão em honra de Nossa Senhora do Rosário. Há ainda um festival de tunas, no dia 5, no Largo do Souto, um concerto com o cantor José Malhoa, no mesmo local mas no dia 7 às 22, e outro de Nelo Silva, no dia seguinte.