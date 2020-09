Morreu o "endireita" de Lousada

Antonio Orlando Hoje às 07:46 Facebook

O "endireita" de Lousada morreu na quarta-feira, aos 90 anos.

João Pinto, nascido a 26 de abril de 1930, ficou conhecido na região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega como o "endireita ossos".

Tratou milhares de pessoas, entre atletas e pessoas em geral, que padeciam de lesões musculares, entorses, distensões e outras mazelas no esqueleto ósseo. A sua competência ganhou fama além do Vale do Sousa e Baixo Tâmega. Em tempos idos, chegou a colaborar com o departamento médico do F. C. Porto.

A localização do seu consultório na rua do Carvalho, em Silvares, Lousada, era "denunciada" pelo corrupio de "carros de praça" (táxis) que ali iam levar os "empenados" e de lá muitos saíam como se nada tivessem tido, mais direitos que "uma tábua de esquadria".

O funeral realiza-se esta quinta-feira, pelas 19 horas, na Capela Mortuária de Silvares, onde serão celebradas as cerimónias religiosas. Vai depois a sepultar em jazigo de família no cemitério local.