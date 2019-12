Teve ataque fulminante durante sexo com prostituta em Lousada 

Mónica Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

Um homem de 59 anos morreu na tarde de quinta-feira, vítima de um ataque cardíaco, enquanto mantinha relações sexuais com uma prostituta, na Serra de Campelos, em Lustosa, no concelho de Lousada.

A vítima, natural e residente na freguesia de Carvalhosa, em Paços de Ferreira, estava em pleno ato sexual com uma mulher, numa zona de monte dedicada à prostituição, quando foi vítima de um ataque cardíaco fulminante.

Foi a própria mulher que o indivíduo procurou para o ato sexual que pediu socorro ao condutor de um carro que passava na estrada que, por sua vez, alertou os Bombeiros Voluntários de Lousada.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima foi levada para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lousada esteve no local a tomar conta da ocorrência.