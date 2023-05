Veículo capotou na Via Norte e causou quatro feridos

JN Hoje às 08:39, atualizado às 09:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente na Estrada Nacional 14, ocorrido esta segunda-feira de manhã, causou constrangimentos na circulação no sentido Porto-Maia.

O acidente deu-se junto às instalações da Unicer. Um veículo ligeiro despistou-se e capotou, ficando imobilizado junto à berma da Via Norte. O alerta foi dado às autoridades às 7.22 horas, segundo a PSP.

Há a registar "quatro feridos ligeiros que foram assistidos no local e recusaram ir ao hospital", disse ao JN fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto. Eram os ocupantes do veículo.

PUB

Nas operações estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, do INEM, PSP e da Infraestruturas de Portugal.

Segundo a Proteção Civil, pelas 9 horas o veículo já tinha sido removido do local e não havia condicionamentos do trânsito.