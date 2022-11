Aluimento de terras "apanha" camião e ameaça casas em Moreira da Maia

Alfredo Teixeira Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Aluimento de terra está a colocar em perigo duas vivendas e redes de eletricidade e gás, na Maia.

Um camião com 26 toneladas de rações para animais caiu na manhã desta quinta-feira num buraco, resultante do aluimento de terras na Rua Central do Carvalhido, em Moreira da Maia.

De acordo com os bombeiros locais, há duas vivendas em perigo assim como dois ramais da EDP e de gás.

PUB

O alerta foi dado às 8.05 horas e no local estão os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia com cinco elementos e um veículo de desencarceramento.