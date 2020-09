António Silva Tiago é candidato à liderança do PSD Maia

JN Hoje às 16:47 Facebook

O atual presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, anunciou esta quinta-feira que é candidato à liderança da comissão política do Partido Social Democrata da Maia.

As eleições para a comissão política concelhia realizam-se no próximo dia 19 de setembro. António Silva Tiago pretende "agregar o partido e motivar os militantes para os combates eleitorais que se vão travar em 2021", ano de autárquicas e presidenciais.

No início da próxima semana, o candidato vai apresentar a constituição da lista e as linhas programáticas essenciais do plano de ação que propõe para o mandato.