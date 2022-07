Atrasos dos CTT levam moradores da Maia ao desespero

Thais Vieira Hoje às 07:28 Facebook

CTT confirmam problemas na zona da Maia devido à ausência de funcionários e indicam dificuldades de recrutamento. Há queixas de correspondência entregue fora do prazo em vários concelhos.

Os atrasos na entrega de correspondência estão a levar ao desespero quem mora no centro da Maia. Muitas contas chegam no limite, ou já depois do prazo, obrigando ao pagamento de juros. Os CTT confirmaram ao JN "a existência de alguns constrangimentos na região da Maia", sobretudo devido a infeções de funcionários por covid-19 e a "outras ausências não programadas".

"De forma a mitigar estas perturbações foram adotadas algumas medidas de contingência, nomeadamente no reforço dos recursos humanos, com ajudas pontuais, atribuição de trabalho suplementar semanal e atividade ao sábado. Os CTT preveem que a situação esteja regularizada nos próximos dias e lamentam eventuais constrangimentos que possam ter causado", referiu a empresa.