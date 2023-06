Avança reabilitação de sete blocos do Sobreiro na Maia

Os sete edifícios da urbanização do Sobreiro, no centro da Maia, que chegaram a ter sentença de demolição vão ser recuperados. Segundo a Câmara da Maia, a reabilitação vai arrancar "em breve" nos blocos 41 a 47.

Os primeiros a ter obras serão os blocos 41 e 42, sendo que o concurso deverá ser lançado durante esta semana. O projeto de requalificação do empreendimento - que até mudou de nome, passando de Bairro do Sobreiro para Jardins do Sobreiro - inclui a melhoria dos espaços públicos e a construção de um novo edifício, com apartamentos T1, no âmbito do programa 1.º Direito, que se destina a garantir habitação condigna a famílias carenciadas e que representa um investimento de 8,5 milhões de euros. Também vai nascer um novo centro comunitário.

O projeto de reabilitação foi explicado aos moradores numa sessão pública promovida pela Espaço Municipal, empresa municipal que gere a habitação do concelho da Maia.