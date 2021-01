Biblioteca Municipal na Maia empresta livros por 30 dias em entregas ao domicílio

JN Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho, na Maia, empresta livros por 30 dias aos residentes no concelho e assegura também a entrega ao domicílio, sendo o pedido feito por via digital, no âmbito da iniciativa "Fique em casa, leia um livro".

Os livros são requisitados através do endereço eletrónico e a entrega deverá ser feita no dia seguinte.

Segundo as regras, os utilizadores poderão usufruir de seis empréstimos em simultâneo, com a duração de 30 dias. É referido que "depois de reserva deve-se aguardar o contacto da Biblioteca Municipal para agendamento da entrega". Salienta-se que esta iniciativa "apenas é válida para utilizadores residentes no concelho da Maia".

Também é feito notar que "os livros a emprestar serão alvo dos cuidados e recomendações próprias de prevenção, sendo manuseados e embalados com recurso a equipamentos de proteção individual".

"As entregas serão feitas com recurso a equipamentos de proteção individual, no entanto deve ser evitado o contacto próximo, cumprindo as regras de distanciamento físico", é advertido.