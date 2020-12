Caixas térmicas feitas na Maia levam vacina da Pfizer até à Argentina

Sofia Cristino Hoje às 14:02 Facebook

Recipientes desenvolvidos pela APP Thermal podem acomodar até cinco mil doses e mantêm a temperatura abaixo dos 80 graus durante mais de 72 horas.

Caixas térmicas, desenvolvidas na Maia, levarão milhares de vacinas da BioNtech-Pfizer até à Argentina. A APP Thermal está preparada para fazer o mesmo em Portugal, garantindo o armazenamento e o transporte a baixas temperaturas para mais de três dias. A caixa com maior capacidade pode guardar cinco mil doses, embora as quantidades transportadas dependam dos pedidos dos pontos de vacinação, como centros de saúde e hospitais.

A empresa portuguesa, sediada na zona industrial da Maia, desenvolveu caixas que conseguem manter as temperaturas muito baixas, condição necessária à preservação da vacina da BioNtech-Pfizer. A farmacêutica terá, até ao final deste ano, capacidade para entregar 50 milhões de vacinas. Os hospitais britânicos começaram a receber as primeiras doses no fim de semana e já estão a administrá-las.