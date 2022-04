Câmara da Maia contrata 134 técnicos para AEC

JN Hoje às 11:34 Facebook

A Câmara da Maia abriu o concurso para recrutar 134 técnicos para atividades de enriquecimento curricular e atividades complementares. As vagas destinam-se ao ano letivo 2022/2023.

O aviso que especifica todos os requisitos e condições de admissão ao concurso estão disponíveis no site do município.

Atividade física e desportiva e Artes, Cidadania, Ciências e Filosofia, incluindo as vertentes de ensino especial, são as áreas com vagas disponíveis e que deverão ser preenchidas de acordo com as necessidades.

As candidaturas deverão ser apresentadas entre esta quinta-feira e dia 20 de abril.

A Autarquia está também a recrutar para projetos no âmbito do currículo local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à família e atividades técnico-especializadas de apoio à aprendizagem.