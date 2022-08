Cemitério de carros na Maia preocupa moradores

Thais Vieira Hoje às 17:54 Facebook

O parque de estacionamento de uma clínica na Rua de Augusto Simões, perto do centro da Maia, está a transformar-se num cemitério de carros. Os moradores contestam a situação que se arrasta no tempo sem solução.

Há pelo menos meia dúzia de automóveis completamente destruídos, que permanecem no local há vários meses. "Alguns estão ali há mais de um ano", sublinha Maria Teixeira que mora junto parque de estacionamento. Ali, acrescentou, também há ajuntamentos de jovens com "música alta" e muito barulho durante a noite, acrescentou. "A minha neta tem ligado para a Polícia", assinalou Maria Teixeira. As queixas não têm tido resultado.

O parque continua a ser usado. Por isso, os carros destruídos estão entre as viaturas ali estacionadas. Os automóveis abandonados vão sendo esventrados com o passar do tempo: vidros partidos, baterias, jantes, rádios e partes de motores roubados. No interior das viaturas também se acumula o lixo. O cenário é cada vez mais preocupante, sobretudo para quem ali reside.