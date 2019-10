JN Hoje às 15:27, atualizado às 16:23 Facebook

As chuvas intensas que se fazem sentir este sábado na Maia provocaram grandes inundações no centro comercial Maia Jardim, que é ladeado por uma linha de água.

Segundo apurou o JN, mais de 200 pessoas estão retidas dentro das instalações do Maia Jardim pelo menos desde as 11.30 horas. "A Proteção Civil não está a deixar sair ninguém", relatou um cliente que chegou de manhã ao Continente e que pelas 16.20 horas continuava impedido de sair.

Segundo o relato, as pessoas foram avisadas, através do aviso sonoro do centro comercial, de que vários carros estacionados no parque estavam a ficar submersos pela água mas muitas já não conseguiram sair a tempo, tendo sido atingidas pela intempérie. "Entrei no elevador com o meu filho de quatro anos e, no piso -1, a água entrou em grande quantidade. Deviam ter desligado logo os elevadores", apontou.

A situação está a provocar grande descontentamento entre os presentes, muitos dos quais pedem o reembolso dos produtos que foram deixar ao carro e que entretanto poderão ter ficado estragados com a água.

No local, estão meios dos bombeiros e Proteção Civil. Contactados pelo JN, responsáveis do Maia Jardim não quiseram comentar.