Condutora passou vermelho e embateu no metro na Maia

Uma mulher ficou ferida ao final da tarde desta quinta-feira após um choque entre uma viatura e uma composição do metro do Porto, junto à estação do Fórum Maia.

O acidente deu-se pouco depois das 18 horas na rua Simão Bolívar, no centro da Maia. Ao que tudo indica, a condutora não terá respeitado um sinal vermelho e embateu contra uma composição do metro do Porto.

A condutora foi assistida no local pelo INEM e transportada, por precaução, para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos ligeiros.

A operação da Metro do Porto não foi afetada e as composições continuaram a circular como normalmente.