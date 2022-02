Dez cães vítimas de maus-tratos resgatados na Maia

Alfredo Teixeira Hoje às 12:19 Facebook

Dez cães estão a ser resgatados de uma habitação em Gueifães, na Maia. No local está a ComRaça, Equipa de Resgate Animal de Matosinhos, acompanhada pela BRiPA- Brigadas de Proteção Ambiental da Polícia de Segurança Pública e pela veterinária municipal. Dez crias foram encontradas mortas.

"Há muito que os vizinhos se queixam da insalubridade, do perigo para a saúde pública e dos maus-tratos infligidos aos animais", afirmou ao JN uma popular que se encontra no local. Os animais não têm microship. Quatro animais vão ficar no canil da Câmara da Maia que não tem capacidade para acolher os restantes que terá de ser encaminhados para famílias de acolhimento e adoção.