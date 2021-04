Francisco Vieira de Carvalho é candidato à Câmara da Maia

Miguel Amorim Hoje às 21:46 Facebook

Francisco Vieira de Carvalho, que concorreu às últimas eleições autárquicas com o apoio do PS e do JPP, vai candidatar-se, de novo, à presidência da Câmara da Maia, após quatro anos como vereador, nos quais diz ter "adquirido experiência".

"Entendo que esta é a altura certa para anunciar a candidatura. Muita gente abordava-me na rua a perguntar. Agora não é uma mera hipótese, a decisão está tomada. Sou candidato por vontade própria", assume, voltando a concorrer após ter perdido as eleições, em 2017, para Silva Tiago, da coligação PSD/CDS-PP.

Quanto ao apoio de "forças políticas", Francisco Vieira de Carvalho remete o anúncio formal para as "próximas semanas", mas deixa palavras elogiosas à "equipa fantástica" que esteve consigo nos últimos quatro anos e que é formada por elementos do PS e do Juntos Pelo Povo (JPP).