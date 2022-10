Galeria Sul do túnel de Águas Santas abre na próxima quinta-feira

Na madrugada da próxima quinta-feira, abre ao trânsito a galeria sul do túnel de Águas Santas, na A4. Os trabalhos de desvio de trânsito vão começar por volta das 21 horas de quarta-feira, com a ajuda da GNR, confirmou ao JN fonte da Brisa.

Na prática, a galeria sul é o túnel que fica à direita (no sentido Porto/Amarante). E é essa ligação que vai reabrir na quinta-feira, dia 3 de novembro. Por aí vão passar a circular todos os veículos que seguem em direção a Amarante, sejam provenientes do Porto ou de Matosinhos.

No túnel que foi construído de novo (e que fica no lado oposto da autoestrada), que tem quatro faixas de circulação, ficará apenas para o trânsito que segue no sentido Amarante/Porto.

PUB

De acordo com fonte da empresa, "esta era uma situação que estava prevista acontecer nesta altura", ficando também "prontas as portagens em Ermesinde".

"A intenção é até ao final do ano o resto da intervenção ficar concluída", assumiu a mesma fonte.

Até ao final do ano deverá reabrir também o túnel central, que se destinará aos veículos no sentido Porto/Amarante. Nessa altura, o objetivo é que esta estrutura receba os carros oriundos de Matosinhos. O túnel à direita servirá quem chega vindo do Porto.

Ou seja, acabada a empreitada, o sublanço da A4 entre Águas Santas (Maia) e Ermesinde (Valongo) terá quatro vias de circulação em cada sentido na plena via; quatro vias na galeria Norte em ambos os sentidos; duas vias de circulação na galeria Sul no sentido Porto/Ermesinde; e duas vias de circulação na galeria Central no sentido Matosinhos/Ermesinde.

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas/Ermesinde, que incluem a construção de um novo túnel, iniciaram-se 2015, contudo, estiveram paradas e retomaram em 2020.