Homem atropelado pelo metro em Pedras Rubras

Uma homem foi atropelado, esta terça-feira à noite, por uma composição do metro do Porto. O acidente deu-se próximo da estação de Pedras Rubras, em Moreira da Maia. A circulação na Linha Vermelha, entre o Porto e a Póvoa de Varzim, está condicionada entre aquela estação e a estação Verdes.

Os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia foram chamados para um acidente na linha do metro do Porto junto à estação de Pedras Rubras. De acordo com fonte daquela corporação, o alerta, recebido pelas 22 horas, destinava-se ao socorro de um homem em paragem cardiorrespiratória.

Contactada pelo JN, a Metro do Porto confirma o acidente, acrescentando que a circulação na Linha Vermelha, entre o Porto e a Póvoa de Varzim, está condicionada entre a estação de Pedras Rubras e a estação Verdes, fazendo-se apenas numa via.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João também está no local.