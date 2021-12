Homem morre após despiste seguido de capotamento na EN 14, na Maia

JN Hoje às 15:01 Facebook

Um homem, de 31 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, após despiste da viatura que seguia na EN 14, na Maia.

O acidente deu-se por volta das 2.10 horas.

A vítima ainda chegou a ser assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio e por uma viatura do INEM do S. João, mas acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros Voluntários de S. Mamede Infesta.

A PSP também esteve no local.