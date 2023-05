Homem morreu em acidente de mota na Maia

Um homem, com 48 anos, morreu, este domingo à tarde, na sequência de um embate entre a mota que conduzia e um carro, em Silva Escura, na Maia.

O acidente, cujas causas estão ainda ainda a ser investigadas, ocorreu cerca das 12.15 horas, na Rua de Friães. A vítima, que vivia perto do local do embate, foi prontamente socorrida pela Cruz Vermelha da Maia, mas, apesar das manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

A via esteve cortada cerca de quatro horas e a GNR tomou conta da ocorrência.