Hortas biológicas e compostagem comunitária na Maia

JN/Lusa Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara da Maia decidiu criar hortas biológicas e sociais em empreendimentos no centro do concelho para moradores que adiram a um projeto de compostagem comunitária e exclui o uso de produtos não naturais.

O arranque do projeto aconteceu na tarde desta quarta-feira com a entrega de 56 talhões de hortas sociais biológicas no empreendimento Jardins do Sobreiro [Bairro do Sobreiro], um conjunto de blocos habitacionais onde vivem cerca de 1200 pessoas de 400 famílias.

Os talhões hoje distribuídos abrangem quer moradores deste empreendimento, quer de outros locais da Maia.

O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, descreveu a iniciativa como "invulgar por ter sido escolhido um local no centro da cidade" e "inovadora pelas características ligadas à compostagem comunitária".

"Não há nada tóxico que entre nestas hortas. Só produtos orgânicos", sublinhou o autarca, citado pela Lusa.

Na prática, as hortas sociais estarão atribuídas a interessados em gerir um talhão agrícola, mas que se comprometam a usar os dois "compostores inteligentes" localizados no local e que servirão para desenvolver fertilizante natural através dos produtos orgânicos das cozinhas das famílias, nem como os chamados restos verdes.

Dar outro destino ao lixo da cozinha

PUB

"As hortas integram um projeto pioneiro no Grande Porto de compostagem comunitária, que permitirá aos moradores darem um destino adequado aos resíduos provenientes da preparação de refeições e que desta forma originarão um composto orgânico que será usado nas hortas, numa lógica de circularidade", pormenoriza a Autarquia.

"A Maia tem hortas em todo o concelho, mas estas são particulares pois estão no centro, a cerca de 100 a 150 metros da Câmara Municipal. O projeto faz parte de metas, temas e discussões que estão na ordem do dia que é a descarbonização", referiu António Silva Tiago.

O autarca destacou, ainda, que o projeto "convida as pessoas a ter uma atividade física a fazer economia", descrevendo as hortas como "jardins com outra utilidade".

Esta iniciativa está inserida no projeto BaZe Net Zero Carbon City que a Câmara da Maia lançou e que, lê-se em informação camarária enviada à Lusa, "visa descarbonizar o território através de um leque de soluções inovadoras, envolvendo e mobilizando o cidadão para a adoção de comportamentos sustentáveis".