Incêndio destrói restaurante na Maia

Um curto-circuito originou, na madrugada desta quarta-feira, um incêndio no restaurante Estação, na Maia. Além do recheio, as chamas danificaram ainda o telhado do estabelecimento, localizado na Rua da Estação.

"Estivemos ontem [terça-feira], segundo a permissão decretada pelo Estado de Emergência, abertos ao público até às 13 horas e depois em regime de take-away. Reabrimos à noite no mesmo registo. A casa encerrou por volta das 23 horas, já sem clientes e tudo limpo. Sensivelmente por volta das três da manhã fomos contactados pela PSP a informarmo-nos de que o nosso restaurante estava com o fogo praticamente extinto e que efetivamente os danos eram elevados", recordou ao JN Joana Pereira, proprietária do espaço.

As chamas terão começado uma hora antes, por volta das 2 horas. Foi um funcionário das Oficinas Gerais da Câmara da Maia, em frente ao restaurante, a alertar os bombeiros. A casa está aberta há três anos. "Foi ele que fez o favor de contactar os bombeiros e depois, por acréscimo, a polícia. A polícia veio cá, fez o auto. Depois esteve cá a Polícia Judiciária e verificou que se deveu a um acidente elétrico", detalhou Joana Pereira, ainda sem uma estimativa dos prejuízos.

"Os prejuízos são muito elevados. A casa está praticamente destruída. Qualquer restauro vai ter de ser de raiz. Vai ser abertura de um novo restaurante, praticamente", contou a proprietária do Estação, garantindo que o objetivo é reerguer a casa. "Iremos fazer tudo para reabrir o Estação. Temos seguros e vamos ver aquilo que temos coberto. Demorando mais ou menos tempo iremos fazer tudo para reabrir o Estação. Pelo menos é esse o nosso plano", garantiu.

No combate às chamas estiveram os bombeiros de Moreira da Maia e Pedrouços.