Aeroporto Francisco Sá Carneiro recebe novo prémio europeu

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, conquistou o prémio de melhor aeroporto da Europa em 2018, na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros.

O prémio da ACI - Airports Council International é baseado nos questionários preenchidos pelos passageiros, que emitem opinião sobre os diversos serviços oferecidos pelo aeroporto ao nível do atendimento, tempos de espera, cortesia de funcionários, limpeza e conforto.

O Aeroporto Francisco Sá Caneiro já tinha sido galardoado, em 2017, com o prémio de segundo melhor da Europa, na categoria de mais de 2 milhões de passageiros por ano. Atualmente, conta com ligações diretas a 79 cidades.

É 12.º prémio recebido nos últimos 13 anos. "Foi com enorme orgulho que soubemos que uma vez mais fomos escolhidos pelos nossos passageiros como um dos melhores da Europa", comentou Thierry Ligonnière, chefe executivo da ANA Aeroportos de Portugal.

"Estes prémios são o reconhecimento do trabalho que a equipa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro realiza diariamente junto dos passageiros e de todos os seus parceiros", completou Fernando Viera, diretor do aeroporto.