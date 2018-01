JN Hoje às 16:46, atualizado às 18:26 Facebook

Um jovem de 18 anos morreu atropelado por um autocarro, esta segunda-feira à tarde, na rua do Mosteiro, em Águas Santas, Maia. A vítima seguia de bicicleta.

Ao que o JN apurou junto de uma testemunha no local, o acidente ocorreu quando o pesado tentava ultrapassar o ciclista, cerca das 15.30 horas.

Segundo o CDOS do Porto, os meios ainda estão no local do acidente, nomeadamente INEM, bombeiros da Maia e uma ambulância do Hospital de São João do Porto e PSP.