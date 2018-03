Queda de telhado da Porto Editora faz três feridos na Maia

Carla Soares Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Parte do telhado da gráfica da Porto Editora, na Maia, caiu esta quarta-feira de manhã, provocando três feridos.

Segundo explicou ao JN Paulo Gonçalves, porta-voz da Porto Editora, uma parte do telhado do edifício ruiu por volta das 11 horas, na sequência do mau tempo, e três funcionários da gráfica foram atingidos. São todos feridos ligeiros, garantiu, explicando que foram assistidos no local pelo INEM e que já poderão ir para casa, e que a atividade da empresa será em breve retomada.

Paulo Gonçalves diz que vão ser ainda apuradas as circunstâncias do acidente, uma vez que o edifício "novo e moderno" estava "em excelentes condições".

No local estão os Bombeiros de Moreira da Maia, que estão a ser apoiados por outras corporações, e está também a Proteção Civil. O porta-voz da Porto Editora destacou que os sistemas de segurança funcionaram, os trabalhadores foram encaminhados para o exterior e que também foi dado "acompanhamento ao pessoal externo".