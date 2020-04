Lar da Maia com idosos infetados e apenas quatro funcionários

Marisa Silva Hoje às 13:01 Facebook

O lar CliniCuidados - Apoio Domiciliário e Residência Sénior, na Maia, tem três utentes infetados com Covid-19 e a maioria dos funcionários em quarentena ou isolamento profilático. Diretora pede ajuda para reforçar equipa.

De acordo com Sara Alvarenga, diretora técnica da instituição, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados a 25 de março. Trata-se de três senhoras, com idades entre os 70 e os 80 anos, que se encontram "com tosse seca e enjoos". A situação foi reportada à linha de saúde 24, à Proteção Civil e à Câmara da Maia. Em colaboração com a Autarquia, no passado domingo, os 17 idosos foram testados e transferidos para um hotel da cidade, enquanto a instituição procedeu à desinfeção de todo o edifício.

O regresso dos idosos à residência deverá ocorrer mal sejam conhecidos os resultados dos testes para que os utentes infetados sejam isolados numa área distinta dos não infetados.

Dos funcionários, 16 estão em quarentena ou em isolamento profilático. Neste momento, há apenas quatro pessoas a cuidar dos utentes, sendo que duas delas pertencem à direção técnica da instituição. Sara Alvarenga e a colega de direção, Natália Pereira, encontram-se 24 horas por dia no lar. Os cuidados aos utentes, garante Sara Alvarenga, não estão em causa. No entanto, apela ao voluntariado por parte de pessoas que possam ajudar a reforçar a equipa.

O lar tem três valências: centro de dia, encerrado desde 16 de março, apoio domiciliário, restrito apenas a quem não tem retaguarda familiar, e a residência sénior, estando as visitas suspensas desde o dia 8 de março.

Este é o segundo lar com utentes infetados na Maia. Na semana passada, os 58 idosos de lar "O Amanhã da Criança" foram testados à Covid-19 e transferidos para um hotel da cidade. O lar registou duas mortes, um homem de 90 anos e uma mulher de 89 anos devido à pandemia da Covid-19.