Maia bate recorde com 1300 dos melhores ginastas do mundo

Depois de dois anos condicionada pela pandemia, a cidade da Maia será, novamente, palco do XV Maia International Acro Cup (MIAC) e do X FIG World Cup 2022. Entre esta quinta-feira e o próximo domingo reúnem um número recorde dos melhores ginastas mundiais (1300), que estarão a competir pela Taça do Mundo de Ginástica Acrobática.

Em parceria com a autarquia e as federações portuguesas e internacionais de ginástica, o Acro Clube da Maia organiza, nos próximos dias, "dois dos maiores eventos de ginástica nacional e mundial", revela Luís Arrais, presidente da Federação de Ginástica de Portugal.

O evento destaca-se pelo número recorde de participantes "de enorme qualidade em competição, muito deles medalhados nos últimos Campeonatos do Mundo e da Europa", refere o Acro Clube.

É o décimo ano consecutivo que a Federação Internacional de Ginástica atribui à Maia uma das etapas da Taça do Mundo, porque lhe pareceu ser o local ideal: "É um palco de excelência", refere o presidente da Federação de Ginástica de Portugal.

A pandemia não passou despercebida para quem marca presença nestes eventos. "É uma enorme satisfação para nós, no entanto, é ainda maior para quem participa estar novamente de volta ao formato presencial", refere Fernando Barros, presidente do Acro Clube da Maia.

Este é a primeira vez que os eventos retomam o formato presencial após os dois anos de pandemia. "Pelo número de participantes que temos nota-se que as pessoas tinham vontade e saudades", adianta Fernando Barros. Estarão presentes mais de 1300 atletas das 83 delegações de ginastas de 19 países. A novidade deste ano é a entrada da Ucrânia na competição, com 37 atletas.

Desde 2020 que a Câmara da Maia reforçou o apoio logístico e financeiro e, para esta edição, ajudou com um valor de 30 mil euros. "Queremos mostrar a Maia a outros territórios que, de outra forma, não conseguiríamos", menciona Hernani Ribeiro.

Os dois eventos (MIAC e o FIG World Cup) estarão a decorrer em simultâneo durante os próximos dias. O MIAC terá lugar no Complexo Municipal de Ténis da Maia, já o FIG World Cup e a etapa final do MIAC terão como palco o Complexo Municipal de Ginástica da Maia, sendo, este último, o ponto principal do evento.

O dia de hoje não foi só marcado pelos treinos oficiais como, também, pelo começo do MIAC. A partir de amanhã irá dar-se início à Taça do Mundo com a participação de 17 ginastas da Equipa Nacional.