As cidades de Matosinhos e Maia são, do Grande Porto, as mais afetadas pelas fortes chuvadas que fazem sentir desde este sábado de manhã.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, foram emitidos no total 27 alertas para ocorrências nas duas cidades. "Trata-se sobretudo de inundações", disse, sem adiantar mais informações, uma vez que o CDOS "ainda aguarda os despachos dos meios" mobilizados para os locais.

Várias imagens dos efeitos provocados pelo mau tempo estão a ser divulgadas nas redes sociais. Na Avenida Mário Brito, em Perafita, Matosinhos, as fortes chuvas dificultaram bastante a circulação automóvel.

Na Maia, várias zonas ficaram inundadas (ver imagens). As inundações provocadas pelo mau tempo condicionaram a circulação na EN14 e na A28, junto às saídas de Leça da Palmeira e do porto de Leixões.