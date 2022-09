Maia lança concurso juvenil de ideias para mobilidade sustentável

Pessoas, lugares, transportes públicos, planeamento e políticas são os cinco pilares do tema "Melhores ligações", que dominará a semana europeia da mobilidade na Maia. O programa de atividades arranca esta sexta-feira, às 11 horas, na Praça do Município, e prevê o lançamento de um concurso juvenil de ideias que contribuam para uma mobilidade mais sustentável.

Entre as diversas atividades que vão ocupar a Maia até ao próximo dia 22, destaca-se o lançamento de um concurso juvenil de ideias cujo objetivo é "identificar desafios, propostas, projetos e conceitos que contribuam para uma mobilidade mais sustentável e eficiente". Mas o programa, que arranca esta sexta-feira às 11 horas na Praça do Município, inclui ainda ações de sensibilização, um pedipaper e iniciativas para os mais pequenos: "Minipolícias na praça" e "Escola de ciclismo".

Faz ainda parte do plano do Município, à semelhança do que acontece "todos os anos", "uma série de medidas que adquirem caráter definitivo". Este ano, realça a Autarquia, "a Maia vai lançar no seu território o transporte público a pedido".

Entre as atividades previstas estão "jogos interativos relacionados com a temática da mobilidade suave e neutralidade carbónica, na Praça do Município, promoção de várias campanhas e ações de sensibilização sobre mobilidade sustentável e acessibilidade para todos, ações para os mais pequenos, versando a segurança rodoviária: 'Minipolícias' na Praça e Escola de Ciclismo, exposições diversas sobre a promoção da mobilidade, transportes públicos e melhores ligações, exercícios de segurança e prevenção de queda em trotinetes e bicicletas e a realização de um pedipaper, à volta da temática do Guia de Visitação do BaZe - Living Lab".

O programa completo pode ser consultado no site da Câmara da Maia.