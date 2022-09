Maia lança novo serviço de transporte público

João Nogueira Hoje às 16:01 Facebook

A Maia tem um novo serviço de transporte público. O Mobus funcionará por marcação e pretende, acima de tudo, dar resposta às populações com menos oferta. O novo serviço é apenas uma das vertentes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Maia, apresentado nesta quarta-feira, que pretende impulsionar o uso de transporte público e de meios alternativos e sustentáveis, diminuindo a dependência do automóvel.

O novo transporte flexível pretende "complementar a oferta atual dos transportes e promover a equidade destes serviços", afirmou o vereador da Mobilidade da Câmara da Maia, Mário Nuno Neves.

"A ideia surge da necessidade, há áreas do concelho que não têm tanta oferta de transportes. Isto é uma medida que promove a equidade dos serviços que prestam", acrescentou.

O novo serviço funciona por reserva. Os interessados têm de marcar a viagem no dia anterior, até às 17 horas, através do site ou do número 227667046, mencionando o local de recolha pretendido. Os utilizadores são contactados por email a confirmar a reserva, tendo de pagar dois euros pelo serviço, ao próprio motorista no dia a seguir.

O novo transporte funcionará em dias úteis, entre as 10 e as 12 horas e das 14.30 às 17 horas.

O Mobus, que entrou em funcionamento nesta quarta-feira, faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Maia. Entre as medidas previstas estão o alargamento de vias pedonais, o uso da bicicleta e a promoção da intermodalidade, incluindo um novo sistema de estacionamento.