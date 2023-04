Maia recupera património à boleia de novos jardins

João Nogueira Hoje às 10:50 Facebook

Câmara aposta em rede de espaços verdes de proximidade, preservando a memória dos locais e aproveitando o edificado, que ganha novos usos.

A aposta da Maia numa rede de jardins de proximidade - atualmente são mais de 40 e em perspetiva, entre obras em curso, em concurso e em projeto, há um investimento a rondar um milhão de euros - está a permitir recuperar património edificado que estava ao abandono e resolver alguns problemas urbanísticos como o ruído do trânsito. A população fica com espaços verdes mais perto e os projetos são desenhados de forma a preservar a história e a aproveitar os recursos de cada local. Atualmente, há dois jardins em construção, dois em concurso e outros dois em fase de projeto.

Em Sangemil, está em execução "um projeto que vinha a ser adiado há vários anos, e que é o exemplo perfeito da estratégia da Autarquia", sublinha Marta Peneda, vereadora do Ambiente. Orçado em 274 mil euros, o jardim do Regado está a ser construído aproveitando as pedras dos muros que envolviam o terreno. Também ali está uma antiga casa agrícola, que vai ser reabilitada e "servirá para outros fins, um investimento posterior, ainda a ser pensado".