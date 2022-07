Menos trânsito e velocidade limitada no centro da Maia

Hugo Silva Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O reordenamento da Rua Conselheiro Luís de Magalhães, o reperfilamento da Avenida de D. Mendo e a conclusão da Via Periférica Sul-Poente da Cidade vão permitir retirar boa parte do trânsito do centro da Maia, cujas artérias deverão passar a ter, no futuro, limite de velocidade de circulação de 30 quilómetros por hora.

As obras, integradas na via periférica da cidade da Maia, foram inauguradas pelo presidente da Autarquia, Silva Tiago, que destacou a importância para a fluidez do tráfego. "A mobilidade vai melhorar", assinalou o autarca, acrescentando que agora o Município está a completar a Avenida Doutor Vieira de Carvalho. O processo está "pendente há mais de 20 anos", conforme assinala a Câmara, devido à necessidade de expropriações.

"A concretização destas vias permite uma melhor fluidez do trânsito, facilitando o acesso à N13, num troço fundamental para milhares de pessoas que trabalham nas diversas empresas de dimensão nacional e internacional, localizadas nesse eixo viário. Facilita igualmente o acesso a outras vias que ligam a Maia à região, ao país e ao Mundo, através de uma ligação mais rápida ao aeroporto Francisco Sá Carneiro e a uma rede de vias de alto débito", sublinha a Autarquia, em comunicado.