Morreu atropelada por camião no Alto da Maia

Uma mulher morreu atropelada por um camião no cruzamento do Alto da Maia, em Águas Santas, na tarde desta sexta-feira. O acidente aconteceu na Avenida do Lidador da Maia, junto ao restaurante Madureira's.

Um camião atropelou uma mulher na passadeira cuja idade ainda não foi possível apurar porque não trazia identificação consigo. Morreu no local, esmagada por uma roda do camião.



De acordo com moradores da zona, é um local onde há vários acidentes e culpam a falta de sinalização.



O corpo já foi retirado do local. Mantém-se a PSP, os bombeiros de Moreira da Maia no local.