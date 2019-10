Hoje às 14:11, atualizado às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

As "condições meteorológicas adversas" provocaram o desvio de pelo menos nove voos no Aeroporto Sá Carneiro, distrito do Porto, disse fonte oficial da ANA Aeroportos.

Há pelo menos nove voos que deviam ter chegado este sábado de manhã ao Aeroporto de Sá Carneiro, mas foram todos desviados, informa o site da ANA - Aeroportos de Portugal, sendo que, entre as 11 e as 13.30 horas deste sábado, apenas três voos - Lisboa, Paris e Génova - aterraram no Porto.

Segundo disse à agência Lusa fonte oficial da ANA, o desvio dos voos está relacionado com "as condições meteorológicas adversas".

O voo das 11 horas com origem de Frankfurt, da Lufthansa, foi desviado, bem como o voo das 11.35, proveniente da Ilha da Terceira, da Ryanair. Desviados foram também o voo das 11.50 horas de Milão/Bérgamo, o das 11.50 horas de Londres (ambos da Ryanair), e o das 11.55 horas de Nantes, da Easyjet. O voo das 11.55 horas de Toronto, da Azores Airline, também divergiu, tal como sucedeu com o avião vindo de Manchester que devia chegar ao Porto às 12 horas e com o das 12.45 horas, de Veneza - estes últimos também pertencentes à companhia aérea irlandesa.