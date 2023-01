Piso de moradia desabou e mulher de 75 anos caiu do quarto até à cave

O piso de uma moradia em Pedrouços, na Maia, desabou enquanto a única moradora, de 75 anos, dormia. Com o desabamento do rés do chão, a mulher desceu do quarto até à cave, sofrendo ferimentos ligeiros. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, "só ficaram as paredes ao alto".

Eram 8.45 horas desta terça-feira quando a sirene soou no quartel dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços. O piso da moradia n.º 66, na Rua da Levadinha, em Pedrouços, na Maia, tinha desabado, levando consigo uma mulher de 75 anos. A moradora, que dormia no quarto, caiu até à cave da casa.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, como a senhora "estava na cama e acompanhou o movimento", sofreu apenas ferimentos ligeiros. Ainda assim, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto. Fonte da corporação acrescenta ainda que a mulher foi acolhida por familiares.

Além dos bombeiros, estiveram no local o INEM, a PSP, a Proteção Civil e a empresa E-Redes a proceder ao corte de energia à casa.