Retidas 23 crianças em escola da Maia por suspeita de coronavírus

Sérgio Almeida com Rita Neves Costa Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma turma pré-escolar de 23 alunos, entre os três e os cincos anos, está retida na escola JI de Barroso, na Maia, após um aluno ter apresentando sinais de febre. O grupo esteve mais de cinco horas à espera de resposta da linha Saúde 24. Os pais permanecem à porta do estabelecimento.

Desde as 16.30 horas até às 21.45 horas, o grupo esteve à espera de resposta da linha Saúde 24 para decidir o que fazer com um aluno com febre. Por receio de que a criança possa ter coronavírus, os 23 alunos, com idades entre os três e os cinco anos, e seis adultos permaneceram retidos na escola JI de Barroso, em Nogueira da Maia.

O grupo já estará em contacto com a linha Saúde 24. Os pais dos menores permanecem à porta do estabelecimento.