Rua e casas inundadas na Maia

A chuva abundante alagou, este domingo, a rua Eusébio da Silva Ferreira, em Nogueira da Maia, na Maia, tendo a água também inundado as habitações, após a queda dos muros. A rua encontra-se cortada e uma viatura está submersa.

Para os moradores, este é um problema que se vem arrastando, pois a situação não é nova, embora se tenha agravado neste primeiro dia de 2023. O vereador da Câmara da Maia, Mário Nuno Neves, esteve no local para se inteirar da situação e falar com os residentes.

Quem mora na zona diz que os problemas apareceram desde que foi construído o centro comercial Maia Jardim. Também relacionam o caso com as obras na EN14. "A situação piorou drasticamente esta madrugada e durante a manhã. Com a pressão da água, os muros cederam. Entrou dentro das habitações", relata Joana Ferreira, cuja avó tem casa na rua.

PUB

"As pessoas já se queixam há muito tempo, devido às construções e ao desvio do curso da água. As autoridades dizem que se vai resolver, mas nunca se resolve. Cada vez piora mais. Sabemos que há um projeto, mas quando é que vai ser executado?", pergunta Joana Ferreira.