Rua onde camião tombou na Maia é atravessada por uma mina

A Rua Central do Carvalhido, onde um camião tombou após o desmoronamento de terra, na freguesia de Moreira, é atravessada por uma mina, disse esta sexta-feira o presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago, dando conta que houve necessidade de contratar uma empresa de emergência para repor a funcionalidade da via.

À margem da manhã que dedicou à mobilidade, Silva Tiago referiu esta sexta-feira que a estrada, onde aconteceu o acidente, é atravessada por uma mina, "que vai para a Quinta do Mosteiro, situada junto ao mosteiro de Moreira", tendo ainda acrescentado que "essa mina, com mais de 300 anos, andou a ser limpa pelos proprietários da Quinta do Mosteiro".

Segundo o autarca, vão ser apuradas as causas do acidente, aguardando que "os técnicos digam porque aquilo aconteceu e se a mina colapsou e o porquê".

Para o arranjo da via, Silva Tiago explicou que o Município teve de contratar "uma empresa de emergência", sublinhando a importância de "repor a funcionalidade da rua", que vai demorar "certamente uns dias".

No local, havia esta sexta-feira um perímetro de segurança circunscrito à zona da cratera, mantendo-se a Rua Central do Carvalhido com trânsito a partir da transversal da Rua das Camélias.

Segundo fonte da Câmara da Maia, os trabalhos desta sexta-feira incidiram na "retirada de resíduos existentes no buraco para depois se poder trabalhar no sentido de serem apuradas as causas do acidente".

A mesma fonte confirmou que na quinta-feira "a eletricidade só foi cortada por precaução, estando esta sexta-feira os serviços - nomeadamente água, luz e gás - todos a funcionar".

Com a retirada do camião na tarde de quinta-feira, ficou ainda mais visível a dimensão da cratera, que atingiu o quintal de uma casa, continuando uma incógnita as consequências que o acidente trará para a habitação.

Ainda segundo a mesma fonte da Autarquia, "o buraco terá cerca de seis metros de profundidade".