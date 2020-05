Trabalhadores de empresas da Maia fazem testes serológicos à Covid-19

Célia Soares Hoje às 11:03 Facebook

Numa parceria com a Associação Empresarial da Maia, a Câmara da Maia lançou uma campanha para ficar a conhecer "a proporção de trabalhadores que já tiveram contacto com o vírus" e aqueles que desenvolveram uma resposta imunológica.

Desenvolvida em colaboração com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do porto (ISPUP), a farmacêutica Bial e o laboratório SynLab, a iniciativa pretende, nas palavras do autarca António Silva Tiago, "criar as condições" para retomar a atividade económica do concelho, "proporcionando um retorno com confiança". Em jeito de balanço, o presidente da Câmara sublinha que "o Município disse presente durante a fase mais aguda da pandemia" e agora é altura de contribuir para "o relançar da economia local".

Para Henrique Barros, presidente do ISPUP, "o regresso às atividades profissionais é fundamental para minimizar o impacto da pandemia".

Denominada "Maia Covid check", a campanha consiste na realização de testes para deteção da presença de Anticorpos Específicos Anti-SARS-Cov-2".

Para poderem realizar o teste validado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge, a comunidade empresarial do concelho deve fazer marcação através do telefone, via: 800 210 123 ou 800 210 122. As colheitas serão feitas na sede da Associação Empresarial da Maia e no edifício do TecMaia.