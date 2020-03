Turma de escola da Maia em isolamento preventivo

JN Hoje às 16:15 Facebook

Uma turma da Escola Básica 1/JI da Maia vai ficar em isolamento preventivo devido a receio de contaminação do novo coronavírus.

Segundo apurou o JN, a medida, meramente preventiva, foi tomada depois de se ter ficado a saber que o pai de uma aluna esteve junto de uma pessoa infetada com o Covid-19.

A turma em causa é do primeiro ano e ficará em isolamento profilático.

Questionado pelos jornalistas sobre a eventualidade de fechar escolas a nível nacional devido ao surto de Covid-19, António Costa foi esclarecedor. "Essa é uma questão que vamos certamente colocar na reunião de amanhã com o Conselho Nacional de Saúde pública", disse o primeiro-ministro.

"Se o Conselho Nacional de Saúde Pública decidir que a melhor opção é fechar as escolas, seguiremos essa sugestão e agiremos em conformidade; se a decisão for a de manter a metodologia atual, de encerrar apenas aquelas em que há focos, é o que faremos", acrescentou o primeiro-ministro, em conferência de imprensa após uma reunião com vários ministros, entre os quais o da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e a da Saúde, Marta temido.

Questionado, ainda, sobre a eventualidade de se anteciparem as férias da Páscoa, de forma a que os alunos pudessem ficar em casa, numa espécie de quarentena dissimulada, António Costa remeteu a decisão para o resultado da mesma reunião, de amanhã. "Daremos seguimento àquilo que for recomendado e agiremos de acordo com a melhor informação técnica possível", justificou o primeiro-ministro.